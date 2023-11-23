Diyarbakır'da aranan 75 yaşındaki alzheimer hastası, ölü bulundu
DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fazıl Bat´ın (75) cansız bedeni bulundu.
DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fazıl Bat´ın (75) cansız bedeni bulundu.
Çınar ilçesine bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Küme Evleri´nde oturan Fazıl Bat, 21 Kasım´da evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bat´ın kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. İzine rastlanılmayınca, güvenlik güçlerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA ekipleri, dün arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarında Bat, oturduğu adrese 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbaşı Köyü sazlığında ölü olarak bulundu. Bat´ın cenazesi, otopsi için üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.