Diyarbakır'da "Kadın ve Ailede Psikolojik Şiddet" adlı konferans düzenlendi Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadın ve Ailede Psikolojik Şiddet" adlı konferans düzenledi.

Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadın ve Ailede Psikolojik Şiddet" adlı konferans düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Aile Danışmanı Dr. Hatice Kösecik, olumlu ve olumsuz düşüncenin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini anlattı.

Günlük hayatta insanlara karşı duyarlı olmanın önemini belirten Kösecik, ailede iletişim konularında kadınları bilgilendirdi.

Konferansa, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.