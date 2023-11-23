Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi kursiyerleri sertifika aldı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebinde, 7 eğitim programına katılarak başarı gösteren 184 kursiyere sertifika verildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebinde, 7 eğitim programına katılarak başarı gösteren 184 kursiyere sertifika verildi.

Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "moda tasarımı", "aşçı yardımcılığı", "dış ticaret" ve "Barista" (profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişiye verilen isim) eğitimlerine katılan 184 kursiyer için DTSO binasında tören yapıldı.

Törende konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi bünyesinde UNDP Türkiye Temsilciliği ile bir yıldır çalıştıklarını, 4 farklı alanda mesleki eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaya, 7 mesleki eğitim programı düzenlediklerini ifade ederek, "Burada eğitim gören 184 kursiyere sertifika vereceğiz. Sertifikasını evde saklayan kursiyer istemiyoruz. Önemli hedeflerimizden biri budur. Burada eğitim alan çocuklarımızı, genç kızlarımızı elimizden geldiğince maksimum seviyede özel işletmelerimizde istihdam edecek çalışmayı da başlatacağız. Bununla ilgili odamızda bir yapı kurduk. Eğitimi tamamen iş fırsatları talebi doğrultusunda vereceğiz. Süreç içerisinde değişen ve gelişen ticaretin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitimler olacak." dedi.

Bunun yanında "kadın kooperatifi" çalışmalarını başlatacaklarını anlatan Kaya, "Key Ma"nın bu bölgenin ilk girişimcileri olduğunu, bu kişilerin köy köy dolaşıp ürün sattığını aktardı.

"Key Ma Kadın Kooperatifi" sayesinde üretilen ürünlerin pazarlamasının yapılacağını dile getiren Kaya, en önemli sorun olan pazar arayışı ve müşteriye ulaşma ile ilgili konularda buradan destek vereceklerini kaydetti.

Kaya, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da farklı mesleki eğitim programları ve istihdam odaklı çalışmaları UNDP Türkiye Temsilciliği, Sabancı Vakfı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliği halinde sürdürmek istediklerini ifade etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise İngilizce konuşma yaptı.

Törende daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene, UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kursiyerler katıldı.