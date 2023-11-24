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        Diyarbakır'da 312 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 278 kilogram kubar, 34 kilogram toz esrar ve 1706 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:25
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        Diyarbakır'da 312 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 278 kilogram kubar, 34 kilogram toz esrar ve 1706 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-17 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda 278 kilogram kubar ve 34 kilogram toz esrar ile 1706 kök kenevir bitkisi geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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