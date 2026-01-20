Habertürk
        Diyarbakır'da yolları kapanan kırsal mahallelerdeki 4 hasta sağlık ekiplerince hastanelere ulaştırıldı

        Diyarbakır'ın Lice, Çüngüş ve Hani ilçelerinde yolları kardan kapanan kırsal mahallelerdeki 4 hasta sağlık ekiplerince hastanelere ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lice'nin kırsal Kılıçlı Mahallesi ve Akçabudak Mahallesi'ne bağlı Koçmaran mezrası, Çüngüş'ün kırsal Avut Mahallesi ve Hani'nin kırsal Çukur Mahallesi'nde yaşayan 4 kişi farklı nedenlerle rahatsızlandı.

        Hastaların yakınları, yolların kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.

        Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri bölgelere sevk edildi.

        Ekiplerce evlerinden alınan hastalar, ilçelerdeki hastanelere ulaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşması noktasında kar, buzlanma, yolların kapalı olması ve coğrafi zorlukların kendileri için engel olmadığını belirtti.

        Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Özellikle kırsal ve ulaşımı güç bölgelerde UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz, zamanla yarışarak büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Gece ve gündüz demeden sürdürülen bu çalışmalar, sağlık çalışanlarımızın mesleki sorumluluk bilincini ve insan hayatına verdikleri önemi açıkça ortaya koymaktadır. Zorlu şartlar altında görevini fedakarca sürdüren tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum."

