Yenişehir Kaymakamı Beşikci, Öğretmenler Günü'nü kutladı Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Kaymakam Beşikci, mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden öğretmenleri ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını belirtti.

Beşikci, "Onların bize ilettiği görüş ve talepler çok özel ve kıymetli. Öğretmenlerimiz ile bir araya gelmemizdeki amaç hem öğrencilerimizin daha iyi standartlarda eğitim görmesi hem de bu özel günde kıymetli öğretmenlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermektir." dedi.

Programa, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasemin Ensari, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.