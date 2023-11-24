Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kenarında erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aralık Mahallesi Kooperatif mezrasında yaşayan Ü.Ç'den (24) haber almayan yakınları 2 gün önce polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri 2 gün süren arama sonucunda Dicle Nehri'nin kenarındaki çalılıklar arasında Ü.Ç'yi hareketsiz halde buldu.
Yapılan incelemede Ü.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda bazı izler ve kesikler olduğu öğrenilen Ü.Ç'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ü.Ç'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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