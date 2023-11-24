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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kenarında erkek cesedi bulundu

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:43 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:43
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kenarında erkek cesedi bulundu
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aralık Mahallesi Kooperatif mezrasında yaşayan Ü.Ç'den (24) haber almayan yakınları 2 gün önce polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        Jandarma ekipleri 2 gün süren arama sonucunda Dicle Nehri'nin kenarındaki çalılıklar arasında Ü.Ç'yi hareketsiz halde buldu.

        Yapılan incelemede Ü.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda bazı izler ve kesikler olduğu öğrenilen Ü.Ç'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Ü.Ç'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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