Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da viyadük yapımında dinamit kullanıldı; tarihi köprü zarar gördü

        DİYARBAKIR'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:34 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da viyadük yapımında dinamit kullanıldı; tarihi köprü zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı.

        Diyarbakır´ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş´a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı
        Diyarbakır´da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı
        Diyarbakır'da "Gönül Sohbetleri" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gönül Sohbetleri" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da 250 okula spor malzemesi dağıtıldı
        Diyarbakır'da 250 okula spor malzemesi dağıtıldı
        Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı
        Diyarbakır'daki toplu taşıma araçlarında NFC-QR kod uygulaması başladı
        Diyarbakır'da 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da araca çarpıp motosikletten düşen sürücü kamyonun altında kala...
        Diyarbakır'da araca çarpıp motosikletten düşen sürücü kamyonun altında kala...