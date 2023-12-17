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        Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı

        Bağlar ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:32
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        Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı
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        Bağlar ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        M.D. yönetimindeki 73 DA 201 plakalı tırla H.T'nin kullandığı 32 FE 826 plakalı otomobil, Batıkarakoç Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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