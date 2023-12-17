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        Diyarbakır'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:34
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        Diyarbakır'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

        Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafik ekipleri sürücüleri uyardı, araç farlarını yakan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Öte yandan, sabah saatlerinde Diyarbakır ile Ankara ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

        Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başlayan sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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