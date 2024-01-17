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        Kaldırımdaki 5 direk, genişletilen yolda kaldı

        DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde yapılan çalışmayla yol genişletilirken, kaldırım da daraltıldı. Çalışmayla, daha önce kaldırımda olan 8 aydınlatma direğinden 5´i, yolun ortasında kaldı. Mahalleli, direklerin kazaya sebebiyet verebileceğini belirterek kaldırılmasını istedi. Bağlar Belediyesi yetkilileri ise "Sorun en kısa zamanda giderilecektir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:40
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        Kaldırımdaki 5 direk, genişletilen yolda kaldı
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        DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde yapılan çalışmayla yol genişletilirken, kaldırım da daraltıldı. Çalışmayla, daha önce kaldırımda olan 8 aydınlatma direğinden 5´i, yolun ortasında kaldı. Mahalleli, direklerin kazaya sebebiyet verebileceğini belirterek kaldırılmasını istedi. Bağlar Belediyesi yetkilileri ise "Sorun en kısa zamanda giderilecektir" dedi.

        Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1119´uncu Sokak´ta bir süre önce yapılan çalışmayla yol genişletildi, kaldırım ise daraltıldı. Daha önce kaldırımda olan 8 aydınlatma direğinden 5´i yolda kaldı. Mahalleli yolda kalan ve kaldırıma 2 metre mesafede olan direklerin kazaya sebebiyet verebileceğini belirterek, kaldırılmalarını istedi. Mahallede oturan Mehmet Şerif Abdioğlu (62), direklerin kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade ederek, "Bize sundukları bu hizmetten dolayı onlara müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. 5 tane direk yolun ortasına dikmişler. Yanlış bir uygulama olmuş. Bazı kişiler gece sürat yapabiliyor. Bir kazaya sebebiyet verebileceğinden dolayı bu direklerin kaldırıma getirilmesini istiyoruz" dedi.

        İbrahim Delibaş ise "Burası cadde, yol. Buradan yaya da geçiyor araç da geçiyor. Bu direklerin burada kalması çok tehlikeli. Kafan dalgın olur, araba gelir, direğe vurur. Yani bu direkler burada olmadı. Bir vatandaşımızı kaybetmeden kaldırıma götürülmesi lazım" diye konuştu.

        `SORUN EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK´

        Bağlar Belediyesi yetkilileri ise "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ilçemizin estetiğinin bozulmaması için gerekli çalışmaları başlattık. Sorun en kısa zamanda giderilecektir" ifadelerini kullandı.

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