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        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:52
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        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        H.Ş. yönetimindeki 21 ADC 400 plakalı otomobil, Dr. Azizoğlu Caddesi'nde N.K. idaresindeki 33 APM 011 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve araçlardaki V.C. ve M.G. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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