Bursa'da otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kurban etleri tarlaya saçıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında İznik'in Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kestiği kurbanın etlerini evine götürmek isteyen Bülent Güleç, otomobiliyle Orhangazi istikametinden İznik yönüne gitmek üzere yola çıktı. Güleç'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı.

"YOLDA BİR SORUN VAR"

Olay yerine gelen tarla sahibi Mehmet Taylan, "Senede en az 15-20 kaza oluyor. 1 ay önce bir motosiklet sürücüsü burada hayatını kaybetti. Tahminime göre yolda bir sorun var. Neden hep benim tarlaya uçuyor arabalar, başka tarlalara değil? Defalarca yetkililere bildirdik ama bir önlem alınmadı. Daha kaç kişinin yaralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.