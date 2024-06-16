Sırbistan: 0 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı. İngiltere'de gol 13. dakikada Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'dan geldi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 1-0 kazandı.
İngiltere'de gol 13. dakikada Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İngiltere, EURO 2024'e 3 puanla başladı. Sırbistan ise puan alamadı.
EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.
BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ
İngiltere'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Jude Bellingham, EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te forma giyerek 21 yaşına girmeden 3 majör turnuvada oynayan ilk Avrupalı oyuncu oldu.
TADIC OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic, İngiltere mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Sırbistan'ın kaptanı olan Tadic 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada İngiltere öne geçti. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Saka'nın sağ kanattan sıfıra yakın noktadan yaptığı ortada altıpas üzerinde rakibinden önce meşin yuvarlağa kafasını uzatan Bellingham'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
77. dakikada İngiltere 2. gole çok yaklaştı. Sağdan Bowen'ın etkili ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kane'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.