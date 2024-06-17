Palet imalathanesinde yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koşukırı mevkiinde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki palet fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde Ali Emir'e ait palet imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinde dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.