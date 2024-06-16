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        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna Barış Zirvesi'nin Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi konusunda etkisiz kaldığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 23:38
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        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
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        Kolombiya ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılı kapsamında, Stockholm'ü ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, davet edildiği Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmadığını kaydetti.

        Petro, zirveye neden katılmadığına ilişkin soruya, "Latin Amerika, daha fazla savaş istemiyor, barışın inşasına katkı sunmak istiyor. Bu zirve, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun çözümünde özgür değil, sonuçları zaten önceden belirlenmiş. Bu nedenle katılmak istemedik." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Barış Zirvesi sona erdi
        Ukrayna Barış Zirvesi sona erdi

        Dünyanın küresel bir yangına doğru gittiğini kaydeden Petro, "Rusya ve Ukrayna arasında diyalog esastır ve barış tesis edilmelidir. Avrupa, savaşın uzatılmasını değil, kısaltmanın yollarını bulması gerekir. Her şeyi sona erdirecek bir iklim kriziyle karşı karşıyayız, zaman daralıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Petro, Avrupa'ya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Filistin halkına yapılan soykırımın durdurulması için her türlü çabaya hazır olduklarını belirtti.

        Öte yandan Petro, 1986'da suikast sonucu öldürülen İsveçli siyasetçi Olof Palme'nin mezarını da ziyaret etti.

        ZİRVE ORTAK BİLDİRİYLE SONA ERDİ

        İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi, Bürgenstock Bildirisi ile son bulmuştu.

        Zirve, 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşirken, ortak bildiri 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı.

        Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.

        İsviçre Dışişleri Bakanlığından yazılı olarak yayımlanan bildiride, zirvenin, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa giden sürece ilişkin üst düzey diyaloğu geliştirmek amacıyla düzenlendiği bildirilmişti.

        Bildiride, zirvenin, Ukrayna'nın Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki tartışmalar üzerine inşa edildiği kaydedilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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