Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi

Kolombiya ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılı kapsamında, Stockholm'ü ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, davet edildiği Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmadığını kaydetti.

Petro, zirveye neden katılmadığına ilişkin soruya, "Latin Amerika, daha fazla savaş istemiyor, barışın inşasına katkı sunmak istiyor. Bu zirve, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun çözümünde özgür değil, sonuçları zaten önceden belirlenmiş. Bu nedenle katılmak istemedik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın küresel bir yangına doğru gittiğini kaydeden Petro, "Rusya ve Ukrayna arasında diyalog esastır ve barış tesis edilmelidir. Avrupa, savaşın uzatılmasını değil, kısaltmanın yollarını bulması gerekir. Her şeyi sona erdirecek bir iklim kriziyle karşı karşıyayız, zaman daralıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Petro, Avrupa'ya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Filistin halkına yapılan soykırımın durdurulması için her türlü çabaya hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Petro, 1986'da suikast sonucu öldürülen İsveçli siyasetçi Olof Palme'nin mezarını da ziyaret etti.