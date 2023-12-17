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        DİYARBAKIR'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

        DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 02:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 02:08
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        DİYARBAKIR'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
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        DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece yarısı Sur ilçesi Doktor Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki 21 ADC 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen N.K. yönetimindeki 33 APM 011 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücülerle birlikte otomobillerdeki R.C. ile M.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ş. ile R.C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü

        ------------------

        -Olay yerinden görüntü

        -Ambulanstan görüntü

        -Kaza yapan araçlar

        -Polis araçları

        -Genel ve Detay

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-12-17 02:06:45

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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