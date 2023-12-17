DİYARBAKIR'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Sur ilçesi Doktor Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki 21 ADC 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen N.K. yönetimindeki 33 APM 011 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücülerle birlikte otomobillerdeki R.C. ile M.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ş. ile R.C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Olay yerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Kaza yapan araçlar

-Polis araçları

-Genel ve Detay

DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-12-17 02:06:45