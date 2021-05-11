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Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı baskı ve zulüm sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Peki Doğu Türkistan'da neler oluyor? İşte Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uygulanan zulmün tarihi...

Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimilasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda soykırıma varan faaliyetleri, her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutulmakta.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre ise, Pekin idaresinin kültürel soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü zorla tutuyor.

1949 yılında başlayan komünist Çin yönetimi Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri için zulüm yıllarının başlangıcı olmuştur. Çin bu tarihten itibaren Türklere karşı baskısını giderek arttırmaya başlamıştır.

Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde 24 yıl önce Çin'in Doğu Türkistan'daki dini özgürlüklere karşı gösterdiği aşırı müdahalesiyle meydana gelen olaylarda yüzlerce Doğu Türkistanlı acımasızca kıyıma uğradı. 5 Şubat 1997'de yaşanan olaylar sonrası birçok Uygur ve Kazak Türkünün katledilişi hafızalara kazındı.

1990’lı yıllar Çin’deki politik değişimin Doğu Türkistan’a da olumsuz yansımasını beraberinde getirmişti. 1980’li yıllarda Deng Şiaoping ile başlayan Çin reformu 1989 Tiananmen Olayları ile siyasi alanda bitirilmişti. 1980’lerde Doğu Türkistan’da göreli bir özgürlük ortamı vardı. Kültür, sinema, müzik ve eğitim gibi alanlarda Uygurlar bu yıllarda ilerleme kaydedebilmişti. Ancak 1989 sonrasında Çin yeniden totaliter bir politikaya döndü. Bunun arkasında Doğu Türkistan’da inşa edilen ağır sanayi için aranan iş gücünün Çin hükumeti tarafından Çin’in geri kalmış bölgelerindeki Han Çinlileri ile doldurulması yatıyordu. Bu yıllar bu nedenle bölgede Çin kolonizasyonunun zirve yaptığı yıllar olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmeler 1997’deki Gulca katliamına kapı aralamıştı. Gulca’da yaşananlar ise 1990’lı yılların kendini hissettiren totaliter yönetiminin artık Doğu Türkistan’da kalıcı bir hale gelerek bugünlere uzanmasına yol açtı.

Çin’in Doğu Türkistan’da toplumun her kesiminden insana karşı işlediği soykırım fiilleri, bütün bir halkın kitlesel olarak yok olması tehlikesini ortaya koyuyor. Çin’in yaygın sosyal medya platformlarında da paylaşılan görüntülerde, kamplardan çıkan insanların vahim durumları net bir şekilde görülüyor. Doğu Türkistan’da çekildiği ileri sürülen görüntüler, Çin’in vahşet derecesindeki insan hakları ihlallerinin delili niteliğinde.

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