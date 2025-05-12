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        Haberler Bilgi Yaşam Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Birinci, ikinci ve üçüncü çocuğa doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

        Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Birinci, ikinci ve üçüncü çocuğa doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Doğum yardımı başvurularının ardından gözler ödemelerin yatacağı tarihe çevrildi. Birinci, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için farklı tutarlarda destek sağlanırken, anne babalarda herhangi bir şart aranmıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti'' dedi. Ardından doğum yardımı ödemelerinin yatacağı ay için Mayıs ayını işaret etti. Peki Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:45
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        Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvuruların ardından sorgulanıyor. Mayıs ayında yapılacak olan doğum yardımı ödemeleri kapsamında, ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek sağlanacak. Peki Doğum yardımı yattı mı, ödemeler nasıl sorgulanır?

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        DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

        Ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

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        "Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."

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        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

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