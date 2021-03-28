Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Döküm sektörünün 2 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki toparlanma ile birlikte döküm sektörünün, 2021'e yüksek bir artış ile başladığını belirterek, sektörün, ocak-şubat döneminde yüzde 12'lik artış ile 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi

Döküm sektörünün 2 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu
AA

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, döküm sektöründeki güncel gelişmelerin ve gelecek planlamalarının ala alındığı toplantı, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik'in ev sahipliğinde yapıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, TOBB Döküm Meclisi Başkanı Uğur Kocaoğlu, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Dökümcüler Birliği Başkanı Umur Denizci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, döküm sektörünün, sanayinin itici güçlerinden olduğunu ve dış ticaret fazlası veren Türkiye'nin önemli sektörleri arasında yer aldığını vurguladı.

Türk döküm sektörünün geçen yıl ihracatta Avrupa'da ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Öztiryaki, şunları kaydetti:

"İDDMİB olarak bütün alt sektörlerimizin ihracatını artırma yönünde çalışıyoruz ve döküm sektörü gibi başarılı olduğumuz bir sektörde de daha iyisini hedefliyoruz. 2020, hem gündelik hayatta hem de ticaret anlamında salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönem oldu. Döküm sektörü bu etkileri hissetmiş olsa da 2020'nin son çeyreği itibarıyla başlayan toparlanma süreci 2021'in başlarında da devam etti. Döküm sektörü, geçen yılı yüzde 6 azalmayla 7,2 milyar dolar ihracat ile tamamladı. Geçen yıl dördüncü çeyrekteki toparlanma ile birlikte döküm sektörü, 2021'e yüksek bir artış ile başladı. Sektör, ocak-şubat döneminde yüzde 12'lik artış ile 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor
İŞ-YAŞAMYüzde 80'i tamamlandı
TESK'ten 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi talebi
İŞ-YAŞAMSıfır faizli 'evlilik kredisi' talebi
Çelik üreticileri hurda için teşvik bekliyor
İŞ-YAŞAMÇelik üreticileri teşvik bekliyor
2 ayda 1.8 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi
İŞ-YAŞAM18 ülkeye hamsi ihraç edildi
Oğuz Satıcı taburcu oldu
İŞ-YAŞAMOğuz Satıcı taburcu oldu
Kanal İstanbul'da son dakika gelişmesi: İmar planları onaylandı ve... - Haberler
İŞ-YAŞAMKanal İstanbul imar planları onaylandı
Ramazan öncesi 183 milyonluk sosyal yardım
İŞ-YAŞAMRamazan öncesi 183 milyonluk sosyal yardım
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek
İŞ-YAŞAMFenerbahçe Yat Limanı özelleştirilecek
Küçük işletmeye destek kampanyası başlattılar
İŞ-YAŞAMKüçük işletmeye destek kampanyası
Tekfen Holding’de bayrak değişimi
İŞ-YAŞAMTekfen Holding’de bayrak değişimi