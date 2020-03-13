Dolar SON DAKİKA! Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Neden yükseliyor? Canlı dolar kuru 13 Mart 2020

HABERTURK.COM

Dün küresel piyasalar açısından tarihin en olumsuz günlerinden biri yaşandı. Avrupa borsalarında düşüşler yüzde 11'e ulaşırken ABD borsalarında da 1987'den beri yaşanan en hızlı düşüş kaydedildi. Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik, OPEC ile Rusya arasında henüz çözüme varmamış 'petrol fiyatı krizi' ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya seyahat yasağı açıklaması ortadaki belirsizlikleri artırdı.

Borsalarda yaşanan sert düşüşler kurlara da yansıdı. Gelişmekte olan ülke para birimleri sert kayıplar yaşarken dolar güçlendi. Bu sebeple dün sabah 6.20 civarında olan dolar/TL gece 6.31'e yükseldi.

ÜLKELERİN ALACAĞI ÖNLEMLER TAKİP EDİLİYOR

Dolar yeni güne de 6.3063'ten başladı. Euro ise 7.07 lira civarında seyrediyor. Yeni günde hükümetlerin koronavirüs salgını ve salgının ekonomiye etkilerine karşı alacakları önlemler takip edilecek. Açıklanabilecek faiz kararları veya destek paketleri kurun seyrinde etkili olabilir.