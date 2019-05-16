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Dolar sakin başladı

HABERTURK.COM / Reuters

Dolar/TL birkaç gündür geniş bantta sert dalgalanmaya devam ederken dün 6 - 6.05 arasında sakin bir seyir izledi. 16 Mayıs sabahı dolar kuru 6.02'li seviyelerde başlayıp 5.99'a kadar inse de burada tutunamadı ve 6 TL üzerindeki seyrine devam ediyor. İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi, küresel piyasalar, TCMB rezervleri başta olmak üzere veri gündemi ve ABD ile ilişkiler takip ediliyor.

dolar

Dolar/TL, bir süredir yoğun haber akışı ve veri gündemiyle sert 15 - 20 kuruş aralıklı bantta sık dalgalanırken, dün 6 - 6.05 arasında sakin bir seyir izledi.

Hazine'nin mayıs ayı iç borçlanma programını bu hafta başında düzenlediği 4 ihale ile tamamlaması ardından dün piyasalarda başta bütçe olmak üzere veri gündemi takip edilmişti.

 

İşsizlik oranı Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde yüzde 14.7 olarak gerçekleşerek, 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

İşlemciler başta bütçe olmak üzere verilerin günlük olarak döviz piyasasında negatif etkisinin olmadığını belirtiyorlar. 16 Mayıs sabahı kur 6.0270 seviyesinde başlayıp 5.99'a kadar indi ama kalıcı olmadı. Dolar/TL halen 6 lira üzerinde

Bununla birlikte işlemciler TL'de uzun vadeli seyirde özellikle bütçedeki bozulmayı ve TCMB rezervlerine ilişkin verileri yakından takip ediyor.

Ayrıca, TCMB'nin açıkladığı Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, beklenti anketi ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Dış piyasada ise işsizlik maaş başvurular başta olmak üzere 15:30'da açıklanacak ABD verileri yakından izlenecek.

Merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar TL'ye yükseldi.  Dün bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilirken, analistler bu adımın dolarizasyonu azaltmayı amaçladığını ve Hazine'ye yıllık 1 ila 4 milyar dolar arası gelir gelebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, harcamaların artmasıyla borçlanma ihtiyacı yükselirken, yüksek enflasyon ikincil piyasalarda faizlerde sert yükselişlere neden oluyor. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 20, iki yıllık gösterge tahvil yüzde 26 civarında seyrediyor.

Hazine'nin bu haftaki ihalesinde iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti bir ay önce gerçekleştirilen bir önceki ihaleye göre 313 baz puan geçen yıl Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise 1,391 baz puan arttı.

Piyasalarda izlenen diğer  başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

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