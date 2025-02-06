Sibirya'dan yurda giriş yapan soğuk hava etkisini yurt genelinde hissettirmeye devam ediyor. Birçok kent, beyaz elbisesini giyerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için de uyarıda bulundu.

İÇ ANADOLU VE ÇEVRESİNE KAR UYARISI Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

CUMA AKŞAMI AZALACAK REKLAM Kar yağışının bölgede, saat 21.00'e kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.