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DP Genel Başkanı Uysal: Kastım 6'lı masadakiler değil

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter'dan daha önce Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisini yazmıştı. Açıklamaya gelen tepkilere ise "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum." şeklinde tepki gösterdi

DP Genel Başkanı Uysal: Kastım 6'lı masadakiler değil
Uysal: Kastım 6'lı masadakiler değil
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HABERTURK.COM

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6’lı Masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir.” dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca paylaştığım sıralı twitler dolayısıyla Anadolu tabiriyle kimse ‘dananın altında buzağı aramasın!’

İsimlerden bağımsız toplumsal muhalefetin talebini prensip/değerler temelinde ifade etmekten ibarettir!

Sadece safra üreterek iklimi zehirlemek isteyenlere matuftur."

NE DEMİŞTİ?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var" diyerek o kriterleri sıralamıştı. Uysal "Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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