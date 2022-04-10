DP Lideri Uysal'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kriter

Uysal'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kriter 0:00 / 0:00

Altılı ittifakın ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıraladı. Uysal, sosyal medya hesabı Twiter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!