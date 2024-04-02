Dünya Bankası'ndan Asya için büyüme beklentisi

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisine ilişkin raporunu, "Büyümenin Sağlam Temelleri" başlığıyla yayımladı.

Raporda, gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin, dünyanın geri kalanından daha hızlı ancak Kovid-19 öncesine göre daha yavaş büyüdüğü bildirildi.

Küresel ticaretteki toparlanma ve finansal koşullardaki gevşemenin, bölge ekonomilerini desteklemesinin beklendiği vurgulanan raporda, artan borç, korumacılık ve politika belirsizliğinin ise büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Raporda, bölge ekonomisinin büyümesinin geçen yılki yüzde 5,1 seviyesinden, bu yıl yüzde 4,5'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.