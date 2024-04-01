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        Haberler Gündem Manisa'da hafif ticari araç, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı - En son haberler

        Manisa'da hafif ticari araç, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

        Manisa'nın Salihli ilçesinden Kula yönüne giden hafif ticari aracın aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 01.04.2024 - 23:58
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        Manisa'da feci kaza
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın, sabun yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada; aynı aileden Nadi Çekin (68), Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) hayatını kaybetti, A.A.Ç. (3) ağır yaralandı.

        TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Salihli’den Kula yönüne giden Nadi Çekin (68) yönetimindeki hafif ticari aracın aynı yönde seyir halinde olan Mustafa A. (25) yönetimindeki sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı.

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        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ticari araç sürücüsü Nadi Çekin ile yolcu konumunda bulunan Alime Çekin ve Halime Yıldız Çekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki A.A.Ç ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından Mustafa A. serbest bırakıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Manisa
        #Alime Çekin
        #Yıldız Çekin
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