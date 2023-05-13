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Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

Tarih boyunca evlilik özellikle kraliyet aileleri için ayrı bir yere sahipti. Dünya tarihinde gelinlikler 17. yüzyıla kadar genellikle sarı veya gümüş rengindeydi. 17. yüzyıldan sonra ise beyaz tercih edilmeye başladı.

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  • Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

    TARİHİ ESKİ MEDENİYETLERE KADAR UZANIYOR

    Gelinliğin tarihçesi eski medeniyetlere kadar uzanır. Eski Mısır'da kat kat yapılan keten kumaşlar gelinlik olarak giyilirdi. Orta Çağ'da gelinlik giyme adeti yoktu ancak kadınlar özel günlerde daha özenli ve şatafatlı kıyafetler tercih ederdi. Çin ve Hindistan'da gelinler kırmızı rengini tercih ederdi. Kraliyet ailelerinde daha soylu bir renk olduğu düşünülen altın sarısı ve gümüş renkleri kullanılırdı.
  • Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

    İLK BEYAZ GELİNLİĞİ KRALİÇE VİCTORİA GİYDİ

    Tarihte ilk beyaz gelinliği 16. yüzyılda İngiltere Kraliçesi Victoria giydi. 1854'te Prens Albert'la evlenen Kraliçe Victoria, beyaz saten bir gelinlik tercih etmiştir. Kraliçe Victoria, düğünden sonra günlüğüne şunları yazdı: Eskinin taklidi, çok derin bir Honiton danteli fırfırlı beyaz saten bir elbise giydim. Türk elması kolyemi, küpelerimi ve Albert'ın güzel safir broşunu taktım.
  • Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

    ZENGİNLİK GÖSTERGESİ

    Kraliçe Victoria böylece yüzyıllar boyunca sürecek gelinlik trendine ilham oldu. Kraliçe Vitoria'nın döneminde beyaz rengi tercih etmesi hem zenginlik göstergesi hem de bekaretin sembolü olarak görüldü. 
  • Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

    OSMANLI'DA KIRMIZI TERCİH EDİLİRDİ

    Osmanlı İmparatorluğu'nda gelinlik için sarayda kırmızı rengi daha ağırlıktaydı. Halk ise mavi, eflatun, leylak, mor ve pembe gibi renkleri tercih ederdi. Gelin duvağı hem sarayda hem halk arasında daima kırmızı olurdu. 
  • Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

    OSMANLI'DA İLK BEYAZ GELİNLİĞİ NAİME SULTAN GİYDİ

    Paris modasının Osmanlı'yı etkilemeye başladığı 1870'li zamanlarda ise gelinliklerin rengi giderek açıldı. Osmanlı'da ilk beyaz gelinliği giyen Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Naime Sultan'dır. İngiltere kraliçesinden sonra, Osmanlı prensesinin beyaz bir gelinlik giymesi, gelinlikte beyaz rengin daha çok yayılmasını sağladı.
  • Dünya tarihinde ilk beyaz gelinliği kim giydi? İşte beyaz gelinliği ilk giyen kraliçe

    Böylece beyaz gelinlikler, 18. yüzyıldan itibaren her yıl farklı modellerle günümüze kadar gelmeye başladı. 

    Kaynak: Royal Collection Trusut, Daily JSTOR, Town and Countrymag

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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