TARİHİ ESKİ MEDENİYETLERE KADAR UZANIYOR

Gelinliğin tarihçesi eski medeniyetlere kadar uzanır. Eski Mısır'da kat kat yapılan keten kumaşlar gelinlik olarak giyilirdi. Orta Çağ'da gelinlik giyme adeti yoktu ancak kadınlar özel günlerde daha özenli ve şatafatlı kıyafetler tercih ederdi. Çin ve Hindistan'da gelinler kırmızı rengini tercih ederdi. Kraliyet ailelerinde daha soylu bir renk olduğu düşünülen altın sarısı ve gümüş renkleri kullanılırdı.