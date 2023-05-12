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Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

Yeni bir ülkeyi ziyaret ederken, insanların yerel gelenekleri ve yaşam tarzlarının değiştiği görülür. Kendi kültürümüzde normal kabul edilen şeyler başka kültürlerde anormal görülebilir. İşte, ülkelerin daha önce duyulmamış ilginç gelenekleri...

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  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    ENDONEZYA

    Endonezya'da bahşiş vermek pek adetten değildir. Bir restoranda veya diğer hizmet sektörlerinde bahşiş verilmesi müşteri tarafından beklenmez. Takdir etmek için faturayı yuvarlamak veya küçük değişikliklerle bırakmak kibarlık olarak kabul edilir.

     
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    FRANSA

    Fransa'nın süpermarketlerinde ultra pastörize edilmişten, sterilize edilmişe kadar farklı süt türlerine rastlayabilirsiniz. Fransa'da mağzalarda genellikle ultra pastörize sütler tercih edildiği için dolaplarda bulmak biraz zor olabilir. Hatta birçok kişi sütün tadının normal pastörize sütten farklı olduğundan şikayet eder.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    KOLOMBİYA

    Kolombiya'da sıcak çikolata peynir ile servis edilir. Çikolataya karşı ayrı bir tutumları vardır ve peynirle içmek çok yaygındır. Turistlere göre ise bu deneyim inanılmaz derecede lezzetli.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    GÜNEY KORE

    Güney Kore'de bir kişinin adının kırmızı mürekkeple yazılması geleneksel olarak vefat ettiği anlamına gelir. Bu nedenle turistler, tebrik kartı imzalamak için kalem seçerken çok dikkatli olmalı.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    JAPONYA

    Japon'ya ya özgü olan "Ofura banyosu" geleneksel olarak ahşaptan yapılır. Çoğu Japon dairesinde bu Ofura banyolara rastlamak mümkündür. Bir ritüel olan bu banyoda kişiler, suya omuzlarına kadar girer ve üzerlerini tahta kapakla kapatarak vücutlarının sıcakkalmasını sağlarlar. Geleneklere göre tüm aile üyeleri su değişmeden sırayla bu Ofuro banyosuna girer.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    HOLLANDA

    Hollanda dünyanın en dik merdivenlerine sahip. Hollanda evlerine özgü olan bu özellik sel nedeniyle çok uzun ve sıska yapılmış kanal evlerinin vazgeçilmez bir parçası. 
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    İTALYA

    İtalya'da yaşlılar ve engelliler için özel  standartlı tuvaletler vardır. Yaşlı ve engelli bireyler için tuvaletin amacı en yüksek konforu sağlamak. Bu nedenle destekli banyo tasarımı çok önemli bir husustur.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    TÜRKİYE

    Ülkemize özgü olan tavuk göğüsü tatlısı, yurtdışında oldukça sıra dışı kabul ediliyor ancak oldukça da beğeniliyor.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    SİNGAPUR

    Singapur'da yerel halk çamaşırlarını bambu direklerinde kurutur. İnsanlar normal ipler yerine bambu direkleri kullanmayı tercih ediyor. 
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    JAPONYA

    Japonya'da birçok sokağın adı yoktur. Sokaklar için ad kullanmak yerine Japonya'da yaygın olarak blok ve bölüm numaraları kullanılır. Örnek olarak birisinden "6. blokta ya da 3. blokta yaşıyorum" dediğini duymak yaygındır.
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    ALMANYA

    Almanya gibi Avrupa ülkelerinin pencerelerinde nadiren perde görürsünüz. Perde pek yaygın olarak kullanılmaz. Yerel halk mahremiyet konusunda pek endişelenmez çünkü kişisel alanlarına saygı duyarlar.

     
  • Ülkeler hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 12 ilginç gerçek!

    BREZİLYA

    Brezilya'da kadınlar epilasyon yerine tüy sarartıcı kullanmayı tercih ediyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar tüylerinden kurtulmaya çalışırken Brezilyalı kadınlar şeftali tüylerini bir güzellik işareti olarak görüyor.

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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