JAPONYA

Japon'ya ya özgü olan "Ofura banyosu" geleneksel olarak ahşaptan yapılır. Çoğu Japon dairesinde bu Ofura banyolara rastlamak mümkündür. Bir ritüel olan bu banyoda kişiler, suya omuzlarına kadar girer ve üzerlerini tahta kapakla kapatarak vücutlarının sıcakkalmasını sağlarlar. Geleneklere göre tüm aile üyeleri su değişmeden sırayla bu Ofuro banyosuna girer.