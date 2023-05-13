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Yalnızlık üzerine uzmanlaşan psikolog: Akıl sağlına iyi geliyor! Ama hangi yalnızlık?

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden bilim insanı Thuy-vy Nguyen, yalnız vakit geçirmenin akıl sağlığına yönelik faydalarına dikkat çekti. Özellikle bu konu üzerinde araştırma yürüten Nguyen yalnızlığı "Diğer insanlarla etkileşime girmeden geçirdiğimiz zaman" diye tanımladı.

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  • Yalnızlık üzerine uzmanlaşan psikolog: Akıl sağlına iyi geliyor! Ama hangi yalnızlık?

    Durham Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nde yalnızlık üzerine araştırmalarını yürüten akademisyen Thuy-vy Nguyen, yalnız kalmanın günlük ruh halimiz üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söylüyor.
  • Yalnızlık üzerine uzmanlaşan psikolog: Akıl sağlına iyi geliyor! Ama hangi yalnızlık?

    HANGİ TÜR YALNIZLIK OLDUĞU ÖNEMLİ

    Nguyen'e göre iki tür yalnızlık var ve bunlar sıklıkla karıştırılıyor. İlki, akademisyenlerin faydaları olduğunu söylediği, bireylerin kendileriyle başbaşa vakit geçirmesi anlamına gelen yalnızlık. Diğeri ise daha uzun süren ve kimsesiz kalma anlamına gelen olumsuz bir yalnızlık.

    Bu iki yalnızlık arasında ayrımı olmaması nedeniyle insanlar yalnızlığın genellikle olumsuz etkiler yaratacığını düşünüyor ve olumlu etkilerini göz ardı ediyor.

     
  • Yalnızlık üzerine uzmanlaşan psikolog: Akıl sağlına iyi geliyor! Ama hangi yalnızlık?

    DUYGULARLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENEBİLİYORUZ

    The Conversation'da yazdığı konuyla ilgilii araştırmasını anlatan Nguyen, "Birçoğumuzun iş yerinde sıkıntılar yaşadığı, işlerin umduğu gibi gitmediği veya kendine çok fazla yüklenip bunaldığı günler oluyor. Araştırmalarım sonucunda anladığım şey: Kendinize biraz zaman ayırmayı öğrenmek, bir anlık yalnızlık, bu duygularla başa çıkmanıza yardımcı oluyor" diyor.
  • Yalnızlık üzerine uzmanlaşan psikolog: Akıl sağlına iyi geliyor! Ama hangi yalnızlık?

    Nguyen, meslektaşları ve öğrencileri ile yürüttüğü deneyde, kendi kendilerine sessizce oturmaları için bir odaya davet etti. Katılımcılarn telefonları elinden alındı ve kendileriyle vakit geçirmeleri istendi. 
  • Yalnızlık üzerine uzmanlaşan psikolog: Akıl sağlına iyi geliyor! Ama hangi yalnızlık?

    KISA SÜRELİ YALNIZLIK RUHSAL İYİLEŞMEYİ SAĞLIYOR

    Nguyen "Sadece 15 dakika yalnız kaldıktan sonra, katılımcıların hissetmiş olabilecekleri endişe ve heyecan gibi güçlü duyguların azaldığını gördüm" dedi. Deney sonucu bireylerin kendileriyle başbaşa vakit geçirmesi, uğradıkları hayal kırıklıkları veya kzıgın hissetikleri durumlarda faydalı olabileceğini gösterdi.

    Dünya çapında 18 bin yetişkine yapılan anketin sonuçlarında katılımcımların yarısından fazlası dinlenmek içi yalnızlığı tercih ediyor.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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