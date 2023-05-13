HANGİ TÜR YALNIZLIK OLDUĞU ÖNEMLİ

Nguyen'e göre iki tür yalnızlık var ve bunlar sıklıkla karıştırılıyor. İlki, akademisyenlerin faydaları olduğunu söylediği, bireylerin kendileriyle başbaşa vakit geçirmesi anlamına gelen yalnızlık. Diğeri ise daha uzun süren ve kimsesiz kalma anlamına gelen olumsuz bir yalnızlık.

Bu iki yalnızlık arasında ayrımı olmaması nedeniyle insanlar yalnızlığın genellikle olumsuz etkiler yaratacığını düşünüyor ve olumlu etkilerini göz ardı ediyor.