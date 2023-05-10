ÇOCUKLAR KENDİ CEMAATLERİNDE EĞİTİM GÖRÜR

Amişlerin çocukları kendi okullarında, kendi cemaatlerinde seçtikleri öğretmenler tarafından eğitim 8 sene boyunca eğitim alır. Ayrıca Amişler giyimleri ile dikkat çekerler, düğme ve fermuar kullanmayı tercih etmez, desensiz 17. yüzyıl modasına uygun kıyafetleri giymeyi sürdürürler.

SAKALLI ERKEK VE BEYAZ ÖRTÜLÜ KADIN EVLİDİR

Bıyıksız ama sakallı bir erkeğin en önemli aksesuarı geniş kenarlı şapkadır. Bıyıklı erkek bekar, sakallı erkek ise evlidir. Kadınlarda ise evli kadın beyaz örtü, bekar kadın siyah örtü takar.