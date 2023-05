KENDİ TOPLUMLARINDAN HARİÇ BİRİYLE EVLENEMEZLER

Amiş gençleri hayat arkadaşlarını seçebilir ancak yine Amiş topluluğundan birisiyle evlenmek zorundalardır. Evlilik çağına gelen gençlerin birbirini görüp tanışması ise Pazar günü düzenlenen ilahi okumalarında gerçekleşir. Evlilik çağı kızlar için genellikle on dört - on altı, erkeklerde ise on altı yaş civarında başlar.