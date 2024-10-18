Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye

Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman ile Sude Naz Atak 16 Ağustos günü sokakta tartışmaya başladı.

Yılmaz Akman, kendisinden kaçmaya çalışan ve hamile olan Sude Naz Atak'ı çay ocağı önünde yakalayarak çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde dövmeye başladı.

Elindeki sopayla defalarca genç kadına vuran Yılmaz Akman, daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Akman hakkında "Kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. REKLAM

Akman, Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Sude Naz Atak ile avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tanık olarak dinlenilen Ö.F.B, kavgayı gördüğünde ayırmak istediğini ancak sanığın elindeki sopayı çekerek aldığını ve kadına vurmaya başladığını, Sude Naz Atak'ın da "hamileyim" diye bağırdığını duyduğunu belirtti. Tanık E.Ç. de olay günü kadının sanığa hakaret ettiğini ve küfür içerikli sözler söylediğini anlattı.

Savcı ise mütalaasında sanık Yılmaz Akman'ın "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık Akman, işlediği suça itiraz etmediğini, Sude Naz Atak'ın küçük çocuğunu sürekli darbettiğini, alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Hakim, sanığa, alenen hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.