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Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı hayatın gerçeklerini gözler önüne seriyor!

İtalyan sanatçı Alessandro Malossi, birçok insanın içerisinden geçen duygu ve düşünceleri hayatı sorgulatacak şekilde eserlerine yansıtıyor. Günümüz modern insanın yaşadığı durumlara çalışmalarında yer veren sanatçı oldukça düşündürücü işlere imza atıyor.

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  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "BİZ MUTLU RESİMLERİ OLAN HÜZÜNLÜ BİR NESİLİZ"

    Çalışmalarıyla sosyal medyada ilgi gören Alessandro Malossi, hayatın gerçeklerini çarpıcı bir şekilde ancak farklı bir yöntemle vurgulamayı tercih ediyor.

     
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "DIŞARIDA GÖRÜNEN - İÇİMDE OLAN"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "SENİN EGON VE SEN"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "DÜŞÜNDÜĞÜM - ASLINDA YAPTIĞIM"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "BEN VE AYNI HATALARIM"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "SOSYAL MEDYADA SEN VE GERÇEKTE SEN"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "GÜNLÜK BAĞIMLILIK DOZU"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "SOSYAL MEDYA"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "2022'DE BAĞLILIK"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "BİZİM EVİMİZ"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "HESAP SONUCU: FAKİRSİN"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "15 YAŞINDA ARKADAŞLARIM - ŞİMDİ ARKADAŞLARIM"
  • Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!

    "SATILIK ÖZ SAYGI İNDİRİMDE"

     

    Kaynak: Alessandro Malossi

instagram

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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