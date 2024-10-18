Ayliz Duman takipçi sayısını katladı
'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını kazanarak tacını takan Ayliz Duman'ın, sosyal medyadaki takipçi sayısı yaklaşık 5 kat artarak, 40 binden 190 bine ulaştı
Üniversite sınavına hazırlanan Almanya doğumlu Ayliz Duman, 15 Ekim'de düzenlenen 'Miss Universe Türkiye'de birinci seçilerek taç taktı. 1.75 boyundaki Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.
Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Ayliz Duman yarışma sonrasında duygularını şöyle dile getirdi: İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.
Ayliz Duman ayrıca, 'estetikli' yorumlarına, "Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu" ifadelerini kullandı.
Ayliz Duman'ın 40 bin olan takipçi sayısı 15 Ekim'de düzenlenen yarışma sonrasında yaklaşık 5 kat artarak 190 bine ulaştı.
Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'in takipçi sayısı ise 33 bin.