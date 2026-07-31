Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Afrika ülkelerini yanlış gösteren harita yaptı: "Yapay zekaya yaptırıldı"

        ABD, Afrika ülkelerini yanlış gösteren harita yaptı: "Yapay zekaya yaptırıldı"

        ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 Afrika ülkesini yanlış gösteren bir haritayı bir konferansta kullandı. Hatanın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan bakanlık, haritanın 'alelacele' değiştirildiğini söyledi. İddia ise haritanın OpenAI'a yaptırılmış olması.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD, Afrika ülkelerini yanlış gösteren harita yaptı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritanın kullanılmasını "talihsiz bir hata" olarak nitelendirdi.

        CNN'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AIDS 2026 konferansındaki sunumda kullanılan Afrika haritasına ilişkin açıklama yaptı.

        Yetkili, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritanın kullanılmasının "talihsiz bir hata" olduğunu belirtti.

        Söz konusu haritanın sunumdan önce ekipteki bir kişi tarafından "alelacele" değiştirildiğini savunan yetkili, "Bu durumun, Afrikalı ortaklarımız dahil olmak üzere katılımcılarda yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

        Medyadaki haberlere göre söz konusu haritada, ABD'nin sağlık yardımı yaptığı ülkeler olarak Nijerya, Mozambik, Uganda, Fildişi Sahili, Malavi ve Kamerun yer almıştı. Öte yandan, ülkelerin haritadaki yerleri ve sınırları yanlış gösterilmişti.

        Söz konusu haritanın, yapay zeka şirketi OpenAI araçlarıyla yapıldığı da öne sürülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal'ın (49), tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 isim adliyede
        3 isim adliyede
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı
        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        O ülke adını değiştirdi!
        O ülke adını değiştirdi!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Arkadaşı o anları anlattı
        Arkadaşı o anları anlattı
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı