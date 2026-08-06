CIA'in Küba'ya operasyonları genişletmek için "görev gücü" kurduğu öne sürüldü

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek, bunun Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." değerlendirmesinde bulunarak, Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.
Amerikan basınında, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.