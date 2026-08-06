CIA'in Küba'ya operasyonları genişletmek için "görev gücü" kurduğu öne sürüldü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice "Küba görev gücü" kurduğu iddia edildi.

New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü.

Haberde CIA'nın, Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla "gizlice Küba görev gücü kurduğu" iddia edildi.

Yeni görev gücünün, Trump'ın ada ülkesinde "ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası" olduğu ve CIA'nın Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü.

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CIA'nın bu görev gücüyle "Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği" savunuldu.