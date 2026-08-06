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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın top﻿lantısında konuştu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın top﻿lantısında konuştu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        "İsrail Suriye'nin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir." dedi.

        Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Fidan, Suriye'nin ABD/İsrail-İran Savaşı boyunca bölgede istikrarın korunmasına katkı sunan bir ülke olduğunu, Suriye'nin güvenliğinin ve huzurunun korunmasının bölge ülkeleri olarak herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        "İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir." diyen Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koyması gerektiğini, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na riayet edilmesi ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi için gerekli baskıyı uygulaması gerektiğini vurguladı.

        Fidan, şunları kaydetti:

        "Barış Planı'nın ikinci aşamasının yol haritası üzerinde mutabık kalındı, Amerika Başkanı (ABD Başkanı Donald) Trump tarafından duyurulmuştu. İsrail'in buna (Gazze Barış Planı mutabakatına) rağmen saldırılarını sürdürmesi (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs’te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz."

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