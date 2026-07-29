Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor
Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana çıkan 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu.
Bu sezon çıkan orman yangınlarında, daha önce Temmuz 2022'de kaydedilen rekor aşıldı.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, ülkede bugüne kadarki en büyük orman yangınlarının yaşandığı 2022'de, toplam 66 bin 300 hektar alan yandı.
Fransa yangınlarla mücadele için AB'den destek istedi
Yangın sezonu bu yıl geçmiş yıllara kıyasla çok daha erken başlarken yangınlarla mücadele için A400M askeri nakliye uçağı devreye sokuldu, binlerce askeri personel çalışmalarda görev aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını istedi.
Bu kapsamda AB ülkeleri Fransa'nın yangınlarla mücadelesine destek verirken Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya ülkeye yangın söndürme uçağı ya da helikopter gönderdi.
Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fransa'ya 2 yangın söndürme uçağı görevlendirdi.
Gironde yangını Bordeaux şehrinin tahliyesini gündeme getirdi
Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde yaklaşık 1 haftadır devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Rüzgarın ve hava koşullarının etkisiyle hızla geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan kül oldu.
Vilayetin Merignac kentinde havalimanı çevresindeki yangına müdahale eden 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybederken 100'e yakın itfaiyeci yaralandı.
Ayrıca vilayet genelinde 220 bini aşkın kişi tahliye edildi, çok sayıda tatil köyü ve kamp boşaltıldı.
Tahliye çalışmalarından 23 kasaba ve kent etkilenirken yangınlarda 240 yerleşim yeri zarar gördü.
İçişleri Bakanlığı vilayetin büyük şehirlerinden Bordeaux'nun tahliyesi dahil tüm ihtimallere karşı hazırlık yaptıklarını bildirirken, henüz söndürülemeyen yangın dün itibarıyla kısmen kontrol altına alındı.
Yangınlar nedeniyle vilayetteki 13 bin şirket faaliyet gösteremez hale geldi.
Var, Landes ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar sürüyor
Landes vilayetinde 23 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında 198 bina kül oldu, 3 bin 600 hektar alan yandı. Dün kontrol altına alınan yangın henüz söndürülemedi.
Ülkenin Korsika Adası'nda da yaklaşık 15 gündür farklı noktalarda çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Özellikle Haute-Corse vilayetinde etkili olan yangınlarda 2 bin hektara yakın alan yok oldu.
Paris'in "akciğeri" olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nın onda biri yandı
Paris'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan, şehrin akciğerleri olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nda 12 Temmuz'da çıkan yangın hızla yayıldı.
Günlerce süren mücadelenin ardından söndürülen yangında Fontainebleau Ormanı'nın yaklaşık onda birine karşılık gelen 2 bin hektar alan kül oldu.
Sivil toplum kuruluşları ve dernekler Paris'te olası yangınları önlemek için kampanya başlattı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.