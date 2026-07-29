Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor

Gironde yangını Bordeaux şehrinin tahliyesini gündeme getirdi

Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde yaklaşık 1 haftadır devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Rüzgarın ve hava koşullarının etkisiyle hızla geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan kül oldu.