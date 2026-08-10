İtalya'daki Etna Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu uçuşları aksattı
İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı'nın, Voragine zirve kraterinde 6 Ağustos akşamı başlayan yoğun aktivite devam ediyor
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:16 Güncelleme:
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu.
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Havalimanı işletmecisi SAC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Etna'dan yükselen külün havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine geliş uçuşlarının yerel saatle 15.00'e kadar askıya alındığı bildirildi.
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Açıklamada, durumun Katanya Havalimanı'ndaki operasyonları önemli ölçüde etkilediği belirtilerek, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
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Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.
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