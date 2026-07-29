Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı: Can kaybı 13'e yükseldi
Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğünde depremde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depremin ardından binlerce ev elektriksiz kalırken bölgedeki yollar ağır hasar gördü
Japonya'nın güneyinden dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma ekipleri, hayatta kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarıştı. Depremde en az 13 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev elektriksiz kaldı ve bölgedeki yollar ağır hasar gördü.
Depremden yaklaşık bir saat sonra, Kumamoto kenti yakınlarında meydana geldiği değerlendirilen bir patlamayla kısmen çöken bir alışveriş merkezinin enkazından sekiz kişi çıkarıldı. Kurtarılanlar arasında hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki iki kadın da bulunuyordu.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişiden hala haber alınamıyor.
Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve bu zamana karşı bir yarış. Sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek mümkün olduğunca fazla insanı kurtarmaya çalışacağız" dedi.
Yaklaşık 10 yıl önce de yıkıcı bir deprem yaşayan eyalet genelinde yaklaşık 260 bin kişiye tahliye merkezlerine gitmeleri yönünde talimat verildi. Polis, depremin ardından çöken binalar ve kurtarma talepleri de dahil olmak üzere toplam 386 acil çağrı aldığını açıkladı.
Depremin merkez üssü, yaklaşık 700 bin nüfuslu Kyushu'nun en büyük kenti Kumamoto'nun yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunuyor.
Çarşamba günü sıcaklıkların 34 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, 36 binden fazla evde elektrik kesintisinin devam etmesi nedeniyle yetkililer sıcak çarpması riskine karşı da uyarıda bulundu.
Deprem nedeniyle bazı yollar da ciddi şekilde zarar gördü. Ana otoyollarda oluşan büyük çatlaklar salı akşamı trafiğin aksamasına neden oldu.
10 YIL ÖNCE 275 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen volkanlar ve okyanus hendeklerinden oluşan "Ateş Çemberi" üzerinde bulunan Japonya, dünyada meydana gelen 6,0 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor.
Kumamoto'da 10 yıl önce meydana gelen büyük depremde resmi verilere göre 275 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 739 kişi yaralanmış ve aralarında kentin simgesi olan Kumamoto Kalesi'nin de bulunduğu binlerce yapı hasar görmüştü.
Salı günkü depremde de Kumamoto Kalesi ile birlikte ağır kiremit çatılı bazı tarihi tapınaklar ve 17. yüzyıldan kalma bir çay evi zarar gören tarihi yapılar arasında yer aldı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.