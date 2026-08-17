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        Haberler Dünya IKBY Anti Terör Birimi: İran'dan IKBY Başbakanı'nın özel ofisine İHA saldırısı düzenlendi

        IKBY Anti Terör Birimi: İran'dan IKBY Başbakanı'nın özel ofisine İHA saldırısı düzenlendi

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere "İran tarafından" 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"

        IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 Hadid-110 tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu saldırı ve tecavüzü şiddetle kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir."

        IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.

        Barzani, bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

        İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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