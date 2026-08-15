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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile savaş sonrasında ülkedeki ekonomik sorunların geçmişe kıyasla ağırlaştığını belirterek, yüksek fiyatların arkasında artan maliyetler ve petrol satışı azaldığı için düşen devlet gelirlerinin bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Pezeşkiyan: "Sorunumuz kat kat arttı, gelirimiz de azaldı"

        İran basınına göre, bir toplantıda konuşan Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasından söz etmeden, ithal ürünlerin geçmişte daha doğrudan yollarla ülkeye ulaştığını, bugün ise çeşitli güzergahlardan geçirilerek İran’a sokulabildiğini belirterek, bunun ürünlerin nihai maliyetini yükselttiğini ifade etti.

        İran Cumhurbaşkanı, devlet gelirlerindeki düşüşe de dikkati çekerek, "Bizim gelirimiz de azaldı. Eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Pezeşkiyan, ülkedeki sanayi tesislerinin gördüğü zararın da ekonomik tabloyu ağırlaştırdığını belirterek, "Bir sürü fabrikayı vurdular ve tahrip ettiler." dedi.

        Bu durumun vergi gelirlerini de etkilediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz, sadece o da değil üstüne onlara para da vermek zorundayız ki ayakta kalabilsinler." diye konuştu.

        Pezeşkiyan, yaşanan ekonomik sıkıntıların boyutunu ise "Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı." sözleriyle özetledi.

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