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        Haberler Dünya Macaristan'da değişim rüzgarı sürüyor: Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Andras Baka

        Macaristan'da değişim rüzgarı sürüyor: Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Andras Baka

        Macaristan'da başbakan Viktor Orban'ın seçimleri kaybetmesinin ardından yaşanan değişimler sürüyor. Parlamento mutlak çoğunluğunu elinde bulunduran Başbakan Magyar'ın partisi Tisza, cumhurbaşkanlığına eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı seçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Andras Baka

        Macaristan Parlamentosu, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

        Bu, Başbakan Peter Magyar'ın eski başbakan Viktor Orban'ın güç kalelerini ortadan kaldırma çabalarında kritik bir adım oldu.

        Baka, büyük ölçüde sembolik olan bu göreve, iktidardaki Tisza partisinin oylarıyla seçildi.

        Muhalefetteki Fidesz partisi üyeleri seçime katılmadı.

        Baka, 1991-2008 yılları arasında Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) hakim olarak görev aldı.

        2009 yılında ülkesinde Yüksek Mahkeme Başkanı seçilen Baka, Orban döneminde hakimlerin zorunlu emeklilik yaşının 70'ten 62'ye düşürülmesi girişimini eleştirmesinin ardından 2012'de görevden alınmıştı.

        Tisza Partisi, Fidesz’e yakın Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok’un görev süresini bir anayasa değişikliğiyle sona erdirmişti.

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