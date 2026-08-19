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        Haberler Dünya Trump'ın bu yıl içinde Kuzey Kore lideri Kim ile yüz yüze görüşmek istediği iddia edildi

        Trump'ın bu yıl içinde Kuzey Kore lideri Kim ile yüz yüze görüşmek istediği iddia edildi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu yıl bitmeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istediği ve olası buluşmanın 2026 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında gerçekleşmesi için talimat verdiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre, Trump, Kim ile yüz yüze görüşmek istediğini ve görüşmenin kasımda Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi için gerçekleştireceği Asya ziyareti kapsamında yapılabileceğini özel olarak gündeme getirdi.

        Trump'ın Kim ile görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdiği iddia edilirken, bir Beyaz Saray yetkilisi, olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını, iki liderin "uygun bir zamanda" görüşeceğini aktardı.

        ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'ta, Kuzey Kore lideri Kim ile sahip olduğu iyi ilişkileri gerekçe göstererek, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını vermişti.

        Başka bir açıklamasında da Trump, Kim'in kendisine saygı duyduğunu aktararak, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullanmıştı.

        Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da olmak üzere 3 kez görüşmüştü.

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        #trump
        #kuzey kore
        #Kim Jong-Un
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