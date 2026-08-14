Bazı İHA ve bileşenlerinin ithalatına tarife kararı

Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre, söz konusu adımla İHA ve bileşenlerinin ithalatından kaynaklanan ulusal güvenlik tehditlerine karşı önlem alınması, ABD'nin İHA sektörünün ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramın üzerinde olan veya termal görüntüleme kapasitesine sahip İHA'lara, bu İHA'ların kenetlenme istasyonlarına ve bazı kritik bileşenlerine yüzde 100 oranında değer esaslı (ad valorem) gümrük vergisi uygulanacak.

Daha küçük boyutlu ve ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kabul edilen bazı özelliklere sahip olmayan belirli İHA'lar ile diğer İHA bileşenleri ise yüzde 25 oranında ad valorem gümrük vergisine tabi olacak.

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Avrupa Birliği, Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan gelen İHA ve bileşenlerine yüzde 15, Birleşik Krallık'tan gelen İHA'lara ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bu oranların uygulanması için donanım, yazılım ve teknolojinin büyük ölçüde söz konusu ülkeler ve ABD menşeli olması gerekecek.

Söz konusu tarifeler, bildirinin imzalanmasından 21 gün sonra, 3 Eylül'de yürürlüğe girecek. Özellikle hassas kabul edilmeyen İHA bileşenlerine yönelik vergiler ise 180 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca bildiriyle ABD Ticaret Bakanlığına, İHA ve İHA bileşenlerinin üretimine yeni yatırımlar yapan şirketler için ABD'de üretimi teşvik edecek bir program oluşturma yetkisi verildi.

*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır