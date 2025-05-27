Çalışma çağındaki yüksek eğitimli nüfusta İrlanda birinci sırada
25-64 yaş arası nüfusta lisans, yüksek lisans ve üzeri bir eğitimi tamamlama oranları göz önüne alınarak bir sıralama yapıldığında, İrlanda çalışma çağındaki nüfusunun %52.4'ünün lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip olmasıyla ilk sırada. İsviçre, Singapur ve Belçika, %44'ü aşarak İrlanda'yı yakından takip ediyor. Avrupa kıtası, barındırdığı ülkelerin yarıdan fazlasının sahip olduğu yüksek eğitim oranlarıyla listeye hakim konumda.
Giriş: 27.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:28