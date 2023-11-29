TIR'dan fırlayan demir parçası, başka bir TIR'ın ön camına isabet etti; sürücü yaralandı DÜZCE'de AnadoluOtoyolu'ndaseyir halindeki TIR'ın sürücüsü, önünde ilerleyen TIR'dan fırlayan demir parçasının ön cama isabet etmesi sonucu yaralandı.

DÜZCE'de AnadoluOtoyolu'ndaseyir halindeki TIR'ın sürücüsü, önünde ilerleyen TIR'dan fırlayan demir parçasının ön cama isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erhan Şahin yönetimindeki 51 ABD 094 plakalı TIR´ın ön camına, önünde seyir halinde olan bir TIR'dan fırlayan demir parçası isabet etti. Camı kırarak şoför mahallinin bulunduğu kısımdan giren demir parçası, Şahin'in çene ve boyun kısmına isabet etti. Aracını emniyet şeridine çekip durduran Şahin'in durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk dildi.

Çene ve boyun kısmından yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin TIR'ın içinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.