Anadolu Otoyolu'nda aracında ve üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aracında ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aracında ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği belirlenen bir aracı otoyolun Düzce kesiminde durdurdu.

Araçta ve sürücü H.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, iki parça halinde 188 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.