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        Düzce'de evinde uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı

        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:52
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        Düzce'de evinde uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı
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        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 54 gram uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli Safiye A. gözaltına alındı.

        Safiye A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Operasyon kapsamında üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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