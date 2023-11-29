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        Düzce'de polisten kaçan sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

        Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:10
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        Düzce'de polisten kaçan sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
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        Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, C.U. idaresindeki 81 BD 062 plakalı otomobili D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta şüphe üzerine durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

        Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda lastiği patlayan otomobil, Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı mevkisinde durdu.

        Bu sırada bir polis aracı söz konusu araca çarptı, kazada hasar oluştu.

        Şüpheli C.U. gözaltına alınırken, otomobil çekiciyle incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Şüphelinin "hırsızlık" suçundan arandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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